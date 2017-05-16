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ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 0,5%
17.05.2017 16:15 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе-апреле 2017 года составил Br30,6 млрд, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января-апреля 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 106,9%.-0-
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Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 106,9%.
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