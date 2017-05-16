ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 0,5%

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе-апреле 2017 года составил Br30,6 млрд, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января-апреля 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 106,9%.-0-