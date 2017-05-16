Первый белорусско-китайский автокран собран в Могилеве

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Совместное белорусско-китайское предприятие ООО "Зумлион-МАЗ" собрало на свободных площадях завода "Могилевтрансмаш" первый автокран грузоподъемностью 25 т, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Юрий Пивоваров.

Первую спецмашину получили путем крупноузловой сборки: китайское навесное оборудование "посадили" на белорусское шасси МАЗа. Модель ZMC-25 относится к автокранам среднего тоннажа: поднимает объекты весом до 25 т и может использоваться для перемещения практически любых предметов - от контейнеров до негабаритных строительных грузов.

Автокран выделяется на фоне аналогов стрелой овоидного сечения длиной 33 м, которая обеспечивает оптимальное распределение напряжения. В результате спецмашина обладает большей устойчивостью и надежностью. Кроме того, в автокране используется одно из лучших шасси в СНГ, которое выпускают на Минском автозаводе.

"Сборка первой машины - событие знаменательное, - подчеркнул Юрий Пивоваров. - Прежде всего мы выходим в активную стадию производства белорусско-китайских машин. При этом компания "Зумлион-МАЗ" продолжает работать над новыми моделями, которые появятся в ближайшие месяцы. По сути, в Беларуси впервые создан автокран, в котором используется зарубежная надстройка".

Автокраны модели ZMC-25 планируют выпускать для рынков стран ЕАЭС. В соотношении цены и качества они практически не имеют аналогов на постсоветском пространстве.

"На данном этапе наша главная задача - подготовить производство и всю необходимую документацию к выпуску новой техники, а в 2018 году начать ее серийное производство. Мы намерены в течение ближайших пяти-шести лет увеличить в целом производство спецтехники на заводе "Могилевтрансмаш" в несколько раз", - сказал Юрий Пивоваров.

ООО "Зумлион-МАЗ" зарегистрировано в феврале текущего года в Могилеве, где на свободных площадях завода "Могилевтрансмаш" развернуто производство спецтехники. Среди ее основных видов - автокраны, автобетононасосы, автомобильные бетоносмесители и коммунальные машины. Большую часть продукции планируется экспортировать.-0-