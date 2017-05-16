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Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-апреле выросли на 0,1% до 135 млн т
17.05.2017 16:38 — Новости Экономики | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все виды транспорта Беларуси в январе-апреле перевезли 135,4 млн т грузов, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот транспорта составил 42,4 млрд тонно-километров и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,9%.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 649,6 млн человек, что по сравнению с январем-апрелем 2016 года составило 94,1%. Пассажирооборот транспорта составил 7 млрд 286 млн пассажиро-километров, или 100,2% к аналогичному прошлогоднему периоду.-0-
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Грузооборот транспорта составил 42,4 млрд тонно-километров и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,9%.
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