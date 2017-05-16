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ВВП Беларуси за январь-апрель вырос на 0,5%

17.05.2017 16:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. ВВП Беларуси в январе-апреле 2017 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,5% и составил в текущих ценах 30,6 миллиардов рублей, сообщает Национальный статистический комитет.

Для сравнения, по итогам первого квартала этого года прирост ВВП составил только 0,3%, в феврале и январе госстатистика фиксировала продолжающуюся рецессию в экономике.

Согласно макропрогнозу на 2017 год, в первом полугодии этого года ВВП страны должен вырасти на 0,2%, а по итогам года прирост должен составить 1,7%. Большинство международных финансовых институтов прогнозируют снижение ВВП Беларуси в этом году. Пессимистичнее всех прогноз МВФ, Всемирный банк ждет снижения на 0,5% и полагает, что слабый рост белорусской экономики начнется только в 2018 году. В то же время аналитики ЕАБР ожидают роста ВВП на 1%.

Ранее в правительстве Беларуси отмечали, что главной причиной падения ВВП страны является неурегулированный спор с РФ по нефтегазовой тематике. Этот спор разрешился 3 апреля 2017 года на переговорах двух президентов в Санкт-Петербурге.

В середине апреля, после погашения Минском газового долга, Россия нарастила до плановых объемов поставки нефти в Беларусь. Кроме того, в апреле Беларусь наконец получила очередной транш кредита ЕФСР в размере 300 миллионов долларов. Это помогло белорусским властям рефинансировать свои долговые обязательства и способствовало снижению давления на белорусский рубль.

Белорусские экономические эксперты полагают, что эти два фактора стали основными драйверами выхода белорусской экономики из рецессии.

 
Теги: Минск
 
 
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Белстат фиксирует более заметное оживление белорусской экономики, нежели месяц назад. Основным фактором роста стало восстановление поставок нефти из РФ.

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