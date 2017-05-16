Мясникович ожидает подписания на IV Форуме регионов контрактов не менее чем на $300 млн

Михаил Мясникович. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович ожидает, что во время IV Форума регионов Беларуси и России будет подписано контрактов на сумму не менее $300 млн. Об этом спикер заявил сегодня во время расширенного совещания по вопросам подготовки форума, которое прошло в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мероприятие очень ответственное, это, безусловно, площадка для актуализации вопросов союзного строительства и прямого диалога руководителей регионов", - убежден Михаил Мясникович. По его словам, особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, поэтому к указанному сроку необходимо завершить подготовку для подписания соглашений и соответствующих коммерческих торгово-экономических и инвестиционных контрактов.

Председатель верхней палаты парламента напомнил, что на II Форуме регионов белорусскими и российскими субъектами хозяйствования были подписаны контракты более чем на $230 млн. Результат III Форума регионов - контракты на $300 млн. "На четвертом форуме надо постараться для того, чтобы эти суммы были не ниже. Уже тот предварительный анализ, который я имею, говорит о том, что это реально, и еще раз подтверждает огромный потенциал, резерв, который есть у наших регионов и хозяйствующих субъектов", - сказал Михаил Мясникович.

Одна из особенностей грядущего мероприятия заключается в том, что в эти дни пройдет также заседание Высшего госсовета Союзного государства. Кроме того, в преддверии форума будут проходить Дни науки Беларуси в России. "Форуму регионов будет предшествовать ряд научных мероприятий. Дни науки должны рассматриваться как составная часть форума", - считает спикер.

Он обратил внимание, что в пленарном заседании планируется участие Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина. Председатель Совета Республики подчеркнул важность выполнения прямых поручений руководителей двух стран, которые были даны год назад, на третьем форуме.

В совещании приняли участие члены Президиума Совета Республики, члены организационного комитета по подготовке и проведению IV Форума регионов, представители заинтересованных органов госуправления и организаций. В областных студиях присутствовали руководители областных исполнительных комитетов и Советов депутатов.

Участники мероприятия детально рассмотрели проект программы будущего мероприятия, вопросы проведения пленарного и секционных заседаний. Особое внимание было уделено обсуждению организационных аспектов подготовки и проведения специализированной выставки, ярмарки-продажи белорусской продукции, подписания соглашений о сотрудничестве.

Михаил Мясникович отметил необходимость выработки конкретных решений по вопросам повестки дня пленарного и секционных заседаний, направленных на активизацию белорусско-российского взаимодействия, прежде всего, в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества, и реализацию соответствующих совместных проектов.

IV Форум регионов на тему "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества" пройдет 29-30 июня в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".-0-