Силовики заинтересовались откатами в сфере поставок медтехники в больницы Беларуси

Правоохранительные органы занялись проверкой фактов закупки медтехники для поликлиник и больниц Беларуси по завышенным ценам. По предварительной информации, были задержаны около двух десятков человек — коммерсанты и руководители медучреждений.





Как удалось выяснить TUT.BY, в частности, речь идет о задержании кандидата медицинских наук, директора компании «Белреамед» Николая Оганесяна и 5 заведующих крупных лабораторий страны. Медиков подозревают в получении откатов от предпринимателей за победу в тендерах на закупку учреждениями здравохранения оборудования. «Поставки шли по завышенным ценам, туда были заложены и взятки медикам», — сообщил TUT.BY информированный источник.

«Белреамед» зарегистрирована по одному адресу с компанией «Тосилена». Участники рынка связывали их с влиятельной Еленой Латушко. В свое время она была директором «Тосилены». По словам участников рынка, эта группа компаний является одним из крупнейших дистрибьюторов медицинской техники и изделий медицинского назначения в Беларуси. Она выступает официальным представителем крупных западных производителей оборудования для лабораторной диагностики. «Мы работаем с производителями во всем мире, от Австралии и до Канады. Предлагаем современное оборудование по разумным ценам, что очень важно. В результате нашей работы лаборатории больниц и других медицинских учреждений имеют возможность проводить достоверные и корректные анализы по доступным ценам. Так как мы проводим такую работу по поиску нового оборудования, наши лечебные учреждения имеют возможность заменить свое оборудование на новое, а стоимость анализа не будет превосходить ту, что была ранее», — рассказывал в одном из интервью Вадим Гусаков, главный специалист «Белреамеда».

В 2015 году «Тосилена» и «Белреамед» вошли , по версии «Ежедневника», в топ-50 тендерных чемпионов Беларуси.

В «Белреамеде» сказали, что Николай Оганесян «находится в отпуске за своей счет». В «Тосилене» отказались от комментариев, не пожелав уточнить местонахождение Елены Латушко.

Получить комментарий в правохранительных органах не удалось.