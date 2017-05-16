Около 60 соглашений планируется подписать во время IV Форума регионов - Щеткина

Марианна Щеткина. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60 соглашений планируется подписать во время IV Форума регионов Беларуси и России. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики, сопредседатель оргкомитета по подготовке IV Форума регионов Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не только дискуссионная площадка, возможность обсудить какие-то вопросы и определить перспективы, но также возможность расширения и углубления контактов, - считает Марианна Щеткина. - Уже готовятся к подписанию (они находятся в работе) около 60 соглашений между регионами России и нашими белорусскими представителями по различным направлениям".

Как отметила заместитель председателя Совета Республики, особое внимание в ходе подготовки уделяется обсуждению организационных аспектов специализированной выставки белорусской продукции. "Выставка покажет прорывные направления нашей науки, инноваций, информационных технологий", - сказала она. По словам Марианны Щеткиной, белорусской стороне отведено 2 тыс. кв.м. Заявок на участие от потенциальных экспонентов поступило достаточно много, они обрабатываются.

Марианна Щеткина также обратила внимание на важность выполнения поручений, которые были даны Президентом Александром Лукашенко на предыдущем Форуме регионов. В том числе речь шла о том, чтобы белорусские Советы депутатов заключали соглашения с коллегами с российской стороны и могли на своем уровне работать для расширения сотрудничества.

"Площадка Форума регионов очень эффективна, она вызывает большой интерес, и нам необходимо работать на результат. Беларусь и Россия взаимодействуют в Союзном государстве, у двух стран есть общие подходы и органы власти, которые в состоянии возникающие вопросы решать", - заключила зампредседателя верхней палаты парламента.

Как сообщалось, IV Форум регионов на тему "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества" пройдет 29-30 июня в Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр". Центральным событием форума станет пленарное заседание, которое завершится принятием итогового документа.-0-