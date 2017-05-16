Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению будет создан в Москве при участии Беларуси

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению будет создан в Москве на площадке Московского государственного технологического университета "Станкин". Об этом заявил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай Кушнарев на заседании Консультативного комитета по промышленности при ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Директор Центра компетенций в сфере стандартизации МГТУ "Станкин" Алексей Барыкин представил на заседании проекты учредительных документов и план мероприятий по созданию и обеспечению работы Евразийского инжинирингового центра по станкостроению в 2017-2018 годах. Учредителями центра выступят организации четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Беларуси, Армении, Казахстана и России. Он станет центром развития станкоинструментальной отрасли в ЕАЭС. Деятельность будет направлена на формирование и внедрение инновационных решений в промышленное производство для содействия переходу стран ЕАЭС к новому технологическому укладу.

Предполагаемый функционал центра позволит решать на системной основе целый комплекс вопросов: сформировать долгосрочный прогноз развития отрасли станкостроения, обеспечить прозрачность закупок станочного оборудования путем подготовки заключений о наличии производства его аналогов на территории ЕАЭС, повысить качество выпускаемого оборудования путем содействия созданию испытательных лабораторий и сертификационных центров в союзе. Работа центра нацелена также на внедрение современных инновационных технологий мирового уровня в производственные процессы машиностроительных предприятий государств - членов ЕАЭС, что обеспечит повышение конкурентоспособности этого сектора промышленности.

"Взаимодействие комиссии и центра позволит своевременно оценивать воздействие решений комиссии в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на развитие станкостроения и при необходимости вырабатывать предложения по корректирующим мерам", - отметили в ЕЭК.

До конца мая 2017 года будут согласованы проекты учредительных документов, которые потом будут представлены Коллегии ЕЭК. После этого начнется работа по созданию центра.

Участниками Евразийского инжинирингового центра по станкостроению выступят четыре уполномоченные сторонами организации - по одной от каждой из стран ЕАЭС: ООО "СоюзСтанкоИнжиниринг" из Беларуси, ОАО "Интерстанок" из Армении, АО "НК "Казахстан Инжиниринг" из Казахстана и российский МГТУ "Станкин".-0