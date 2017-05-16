Страны ЕАЭС намерены объединить свои космические ресурсы

Сергей Сидорский. Фото из архива

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены объединить свои космические ресурсы. Соответствующий проект обсуждался в Москве на заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Как заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, страны ЕАЭС получат современную группировку спутников, которая будет осуществлять съемку в мультиспектральных режимах с разрешением меньше метра. Это станет результатом реализации проекта "Создание интегрированной системы Евразийского экономического союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе объединенных ресурсов дистанционного зондирования Земли".

"Проект закладывает хорошую основу для кооперационного трансфера технологий в ряде перспективных отраслей, - отметил Сергей Сидорский. - Это оптическая, оптико-механическая, радиоэлектронная, производство инновационных композитных материалов и многие другие".

По мнению министра ЕЭК, проект может лечь в основу создаваемой Россией глобальной системы дистанционного зондирования Земли и стать частью аналогичной системы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), что повысит статус ЕАЭС как мирового игрока на рынке космических услуг.

Комиссией совместно с Евразийской инновационной технологической платформой "Космические и геоинформационные технологии" разработан план мероприятий, который предусматривает поэтапную реализацию проекта. На первом этапе участники определят коммерческого оператора космических и геоинформационных услуг государств - членов ЕАЭС, который будет управлять коммерческой эксплуатацией совместной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли ЕАЭС. Единый оператор представит и маркетинговую стратегию по выходу на мировой рынок. Запланирована также разработка межправительственного соглашения и межгосударственной программы по интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космических систем дистанционного зондирования Земли государств - членов ЕАЭС и наращиванию совместной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

На втором этапе для предоставления геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики будет создан единый информационный портал, который обеспечит доступ к различным сервисам по мониторингу развития промышленных и городских территорий, транспортных коридоров, сельского и лесного хозяйства и т.д.

Завершающим этапом проекта к 2020 году станет совместное изготовление и запуск первого образца космического аппарата ЕАЭС, характеристики которого будут по многим параметрам превосходить существующие и перспективные иностранные аналоги. Это позволит увеличить долю отечественных производителей электронно-компонентных баз для создания таких приборов до 70% за счет вовлечения новых потенциальных производителей государств ЕАЭС.

"По итогам обсуждения вопроса стороны полностью поддержали проект и приняли решение о необходимости его внесения на рассмотрение Коллегии ЕЭК", - добавили в пресс-службе.-0-