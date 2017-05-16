ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание белорусско-словацкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в октябре в Братиславе

17.05.2017 19:05 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Заседание белорусско-словацкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в октябре в Братиславе
Братислава. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-словацкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Братиславе в октябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня встретился сегодня с государственным секретарем Министерства экономики, сопредседателем белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Растиславом Хованцем.

Стороны обсудили вопросы двусторонней торгово-экономической повестки дня, включая проведение в октябре 2017 года в Братиславе очередного заседания совместной комиссии. Особое внимание уделено реализации совместных проектов и договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Словакию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня встретился сегодня с государственным секретарем Министерства экономики, сопредседателем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Страны ЕАЭС намерены объединить свои космические ресурсы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика