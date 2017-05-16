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Заседание белорусско-словацкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в октябре в Братиславе
17.05.2017 19:05 — Новости Экономики | БелТА
Братислава. Фото из архива
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-словацкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Братиславе в октябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня встретился сегодня с государственным секретарем Министерства экономики, сопредседателем белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Растиславом Хованцем.
Стороны обсудили вопросы двусторонней торгово-экономической повестки дня, включая проведение в октябре 2017 года в Братиславе очередного заседания совместной комиссии. Особое внимание уделено реализации совместных проектов и договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Словакию.-0-
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Заседание белорусско-словацкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в октябре в Братиславе
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня встретился сегодня с государственным секретарем Министерства экономики, сопредседателем...
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