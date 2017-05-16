Евразийская техплатформа в сфере металлургии будет создавать новое поколение материалов

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская технологическая платформа в сфере металлургии будет создавать новое поколение материалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Совет ЕЭК сегодня внес изменения в свое прежнее распоряжение, дополнив его информацией о целях, задачах, основных направлениях деятельности, а также данными об учредителях евразийской инновационной технологической платформы "Технологии металлургии и новые материалы". Техплатформа объединяет научные и научно-производственные организации четырех государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Целью ее деятельности является создание современной отрасли по производству инновационной металлургической продукции и нового поколения материалов на основе разработки и внедрения в серийное производство энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, - отметили в ЕЭК. - Результаты работы технологической платформы будут востребованы практически во всех отраслях промышленности, начиная с аэрокосмической отрасли (производство облегченных и прочных компонентов спутников, корпусов ракет и фюзеляжей самолетов) и заканчивая производством композитных рам для велосипедов, для получения новых видов материалов в химической и легкой промышленности".

В качестве примеров первоочередных проектов новой платформы в ЕЭК назвали такие, как разработка технологий получения наноструктурированных материалов на основе полупроводников для оптических и лазерных приборов и источников света; разработка технологий синтеза углеродных нанотрубок, используемых для генерирования материалов с новыми свойствами; налаживание производства комплексных ферросплавов, в том числе для судостроительной, космической отраслей, энергетического машиностроения. Перспективные проекты, которые могут быть реализованы на базе техплатформы, - получение продуктов со свойствами, которые не могут быть получены с помощью современных технологий (смарт-материалы, биметаллы, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии).

Это уже двенадцатая технологическая платформа, создаваемая в ЕАЭС. Первые приоритетные евразийские технологические платформы были одобрены Советом ЕЭК 18 октября 2016 года. Они охватывают такие сферы, как космические и геоинформационные технологии, биомедицина, суперкомпьютеры, фотоника, светодиоды, технологии добычи твердых полезных ископаемых, технологии экологического развития, биотехнологии, технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность.

Евразийские технологические платформы определены в Евразийском экономическом союзе в качестве ведущего инструмента формирования инновационной экономики будущего, создания в пяти союзных странах центров компетенций, стимулирования постоянного технологического обновления, повышения глобальной конкурентоспособности промышленности. Фактически платформы являются механизмом кооперации в научно-технической, инновационной и производственной сферах и создают условия для сотрудничества между ведущими организациями бизнеса, науки, государства, общественными организациями союзных стран.

При этом комиссия совместно со сторонами продолжает работу по формированию приоритетных евразийских платформ, определению их участников, основных направлений сотрудничества и совместных инновационных кооперационных проектов. В перспективе планируется создать технологические платформы по таким направлениям, как электроника и технологии машиностроения, химия и нефтехимия, энергетика, технологии транспорта, ядерные и радиационные технологии.-0-