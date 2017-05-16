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После совещания у Лукашенко экономика растет второй месяц кряду
17.05.2017 20:01 — Новости Экономики | Tut.by
По первой оценке, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-апреле 2017 года в текущих ценах составил 30,6 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,5%. Об этом говорится в
Индекс-дефлятор ВВП за четыре месяца 2017 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.
По данным Белстата, объем промышленного производства за январь-апрель вырос на 5,4% до 28,2 млрд рублей. Объем сельхозпроизводства увеличился на 2,1% до 3,1 млрд.
Правительство Беларуси согласно прогнозу социально-экономического развития страны рассчитывает на рост ВВП на 0,2% по итогам первого полугодия 2017 года и на 1,7% по итогам 2017 года в целом.
14 марта на совещании у Александра Лукашенко
3 апреля министр экономики Владимир Зиновский
По мнению аналитиков международных финансовых институтов, рецессия в белорусской экономике будет наблюдаться и в 2017 году. В МВФ считают, что ВВП Беларуси в текущем году
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По первой оценке, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-апреле 2017 года в текущих ценах составил 30,6 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом...
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