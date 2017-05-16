После совещания у Лукашенко экономика растет второй месяц кряду

По первой оценке, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-апреле 2017 года в текущих ценах составил 30,6 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,5%. Об этом говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).





Индекс-дефлятор ВВП за четыре месяца 2017 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.

По данным Белстата, объем промышленного производства за январь-апрель вырос на 5,4% до 28,2 млрд рублей. Объем сельхозпроизводства увеличился на 2,1% до 3,1 млрд.

Правительство Беларуси согласно прогнозу социально-экономического развития страны рассчитывает на рост ВВП на 0,2% по итогам первого полугодия 2017 года и на 1,7% по итогам 2017 года в целом.

14 марта на совещании у Александра Лукашенко обсуждали подготовку к расширенному отчету правительства. Его планировалось провести после получения данных за I квартал текущего года, чтобы иметь возможность объективно анализировать происходящие процессы, а не только исходя из итогов 2016 года. «Мы можем спрогнозировать и посмотреть, как у нас развиваются события. Я откровенно об этом говорю, чтобы не случилось так, что мы где-то покритикуем изрядно правительство, примем какие-то меры по правительству, а на самом деле динамика положительная», — отметил Лукашенко, обращаясь к председателю Белстата Инне Медведевой.

3 апреля министр экономики Владимир Зиновский признался журналистам, что сокращение поставок российской нефти в Беларусь не позволяет нашей стране выполнить прогнозный показатель ВВП за первый квартал. «Мы себе прогнозировали на первый квартал 99,6% ВВП (по отношению к аналогичному периоду прошлого года. — TUT.BY). Но есть внешние и внутренние факторы. В частности, мы не сделали достаточно нефтепродуктов и не загрузили свои заводы. И поэтому потеряем две-три десятые», — сказал министр. Спустя две недели Белстат сообщил , что ВВП в первом квартале увеличился на 0,3%. По итогам первых двух месяцев белорусская экономика просела на 1%. Наращивание объемов поставок российской нефти в Беларусь началось с 14 апреля.

По мнению аналитиков международных финансовых институтов, рецессия в белорусской экономике будет наблюдаться и в 2017 году. В МВФ считают, что ВВП Беларуси в текущем году снизится на 0,8%. Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта Беларуси на 0,4%. ЕАБР и ЕБРР прогнозируют падение на 0,5%.