ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Молдова планируют создать СП в области трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота

17.05.2017 20:35 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова планируют создать совместное предприятие в области трансплантации эмбрионов племенных пород крупного рогатого скота. Такая возможность обсуждалась на встрече представителей Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы с делегацией Минсельхозпрода Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Молдове.

На переговорах были обсуждены перспективы сотрудничества в области молочно-товарного производства и племенного животноводства. Визит белорусской делегации в Кишинев проходит в целях реализации договоренностей, достигнутых руководителями правительств Беларуси и Молдовы во время двусторонних визитов в 2015 и 2016 годах. Белорусскую сторону также представляют НПЦ НАН Беларуси по животноводству, предприятия "Белплемживобъединение" и "Гомельагромкомплект". В работе делегации принимает участие посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук.

На 18 мая запланирован семинар по обмену опытом в сфере молочно-товарного производства и племенного животноводства. Он пройдет в рамках 24-й международной выставки продовольственных товаров и сырья для их производства Food&Drinks и Международной специализированной выставки оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности FoodTechnology. Участникам семинара будут презентованы научно-технологический потенциал Беларуси в области проектирования и строительства молочно-товарных комплексов, выпуска высокотехнологичного оборудования для оснащения молочных ферм, достижения в сфере создания высокопродуктивного молочного стада, основанные на внедрении научных разработок.-0-

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На переговорах были обсуждены перспективы сотрудничества в области молочно-товарного производства и племенного животноводства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
После совещания у Лукашенко экономика растет второй месяц кряду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика