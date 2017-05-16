Беларусь и Молдова планируют создать СП в области трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота

17 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова планируют создать совместное предприятие в области трансплантации эмбрионов племенных пород крупного рогатого скота. Такая возможность обсуждалась на встрече представителей Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы с делегацией Минсельхозпрода Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Молдове.

На переговорах были обсуждены перспективы сотрудничества в области молочно-товарного производства и племенного животноводства. Визит белорусской делегации в Кишинев проходит в целях реализации договоренностей, достигнутых руководителями правительств Беларуси и Молдовы во время двусторонних визитов в 2015 и 2016 годах. Белорусскую сторону также представляют НПЦ НАН Беларуси по животноводству, предприятия "Белплемживобъединение" и "Гомельагромкомплект". В работе делегации принимает участие посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук.

На 18 мая запланирован семинар по обмену опытом в сфере молочно-товарного производства и племенного животноводства. Он пройдет в рамках 24-й международной выставки продовольственных товаров и сырья для их производства Food&Drinks и Международной специализированной выставки оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности FoodTechnology. Участникам семинара будут презентованы научно-технологический потенциал Беларуси в области проектирования и строительства молочно-товарных комплексов, выпуска высокотехнологичного оборудования для оснащения молочных ферм, достижения в сфере создания высокопродуктивного молочного стада, основанные на внедрении научных разработок.-0-