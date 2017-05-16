Совет ЕЭК подтвердил необходимость введения в странах ЕАЭС системы электронных автопаспортов

Во время заседания. Фото ЕЭК

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании еще раз подтвердил необходимость введения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) системы электронных автопаспортов и предложил правительствам стран союза принять ряд нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения скорейшего начала опытной эксплуатации системы и возможности использования электронной инфраструктуры всеми заинтересованными лицами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В частности, должны быть определены национальные органы, обеспечивающие взаимодействие с администратором систем электронных паспортов, формирование и ведение национальной части единого реестра уполномоченных органов стран ЕАЭС и организаций - изготовителей транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, оформляющих паспорта. Другие нормативные акты в этой сфере установят возможность осуществлять регистрационные действия в отношении транспортных средств при наличии электронного паспорта, размер и порядок оплаты услуг, предоставляемых органами государственной власти и администратором систем электронных паспортов при оформлении паспорта и внесении в него изменений.

"Кроме того, в связи с обращениями национальных правительств стран союза, Совет ЕЭК поручил Коллегии комиссии на очередном заседании рассмотреть сроки перехода на электронную систему техпаспортов, длительность переходного периода, возможность параллельного использования документарных (бумажных) и бездокументарных документов и ряд других вопросов, связанных с эффективной эксплуатацией системы", - добавили в пресс-службе.-0-