Беларусь запускает венчурные фонды с Россией и Китаем. Объявлен отбор проектов

Белорусский инновационный фонд ( БИФ ) объявил о начале отбора инновационных проектов для финансирования за счет средств совместного Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций.





К участию в конкурсе проектов приглашаются как вновь создаваемые, так и активно растущие белорусские компании, имеющие перспективные инновационные разработки, прежде всего, в сфере промышленных технологий. Наибольший интерес представляют такие сектора, как приборостроение, микроэлектроника, медицина, фармацевтика, биотехнологии, сказали TUT.BY в БИФе.

Белорусским компаниям предлагается возможность получить финансирование их инновационных проектов на индивидуальных условиях через вхождение совместного фонда в уставной капитал.

Заявки принимаются до 25 июня включительно.

Напомним, в декабре 2016 года между Белорусским инновационным фондом и Российской венчурной компанией заключен договор инвестиционного товарищества «Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций» с целью финансирования перспективных разработок в Беларуси и России. Размер фонда составляет 1,4 млрд российских рублей с вкладами на паритетных началах: 50% проекта — белорусская сторона, 50% — российская. Общий период деятельности фонда составляет 10 лет, в т.ч. 5 лет инвестиционный период.

Объем возможного финансирования составляет не более 25 млн российских рублей (420 тыс. долл. США) для компаний, выручка которых не превышает 10 млн российских рублей, от 25 до 150 млн российских рублей — для компаний с оборотом от 10 до 300 млн российских рублей.

Юрлица должны быть зарегистрированы в России или Беларуси и вести активную деятельность в этих странах. Кроме того, иметь в основе своего продукта/услуги инновационную технологию, имеющую потенциал для продажи на едином рынке России и Беларуси.

Стоит сказать, что к осени 2017 года Беларусь рассчитывает создать совместный венчурный фонд с Китаем. «Летом мы планируем подготовить учредительные документы и до первого сентября учредить фонд. Параллельно мы подыскиваем венчурные проекты для того, чтобы профинансировать их за счет белорусско-китайского фонда уже в этом году», — сказал на днях в Пекине журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин (цитата по БЕЛТА) .

15 мая ГКНТ Беларуси, инвесткомпания «Чайна Мерчантс Капитал» и «Компания по развитию индустриального парка» подписали соглашение о ключевых условиях договора о создании китайско-белорусского венчурного фонда «Великий камень». Его учредителями станут Белорусский инновационный фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд (45%) и «Компания по развитию индустриального парка» (10%). Размер фонда составит не менее 20 млн долларов. Предполагается, что инвестиции будут направлены в отрасль высоких технологий.