Бобовые отнесены в ЕАЭС к подлежащим ветеринарному контролю товарам

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Бобовые отнесены в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) к подлежащим ветеринарному контролю товарам. Соответствующие изменения в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), внесены сегодня Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изучив практику применения правовых актов ЕАЭС в сфере ветеринарного контроля, ЕЭК выявила, что бобовые овощи отсутствовали в едином перечне, а кормовые добавки декларировались при ввозе под наименованиями, отличными от наименований кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе. - Включение товаров в перечень позволит осуществлять за ними ветеринарный контроль в целях сохранения эпизоотического благополучия в государствах - членах союза. Бобовые овощи и кормовые добавки используются в кормлении скота, что является неотъемлемой частью процесса выращивания животных. Осуществление ветеринарного контроля на этом этапе, а также при производстве и переработке продукции животного происхождения позволит снизить ветеринарные риски и реализовать принцип прослеживаемости сельскохозяйственной продукции от поля до стола".-0-