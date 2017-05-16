ЕЭК обнулила ввозную пошлину на дубильные вещества

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня принял решение, предусматривающее обнуление ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Речь идет о товарах, используемых в кожевенно-обувной промышленности в качестве отделочных материалов.

"Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины будет применяться в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления по 30 июня 2019 года включительно, - пояснила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. - В связи с тем, что в настоящее время в странах ЕАЭС отсутствует промышленное производство дубильных веществ и препаратов для дубления, соответствующих этой субпозиции, принятое нами решение будет способствовать поддержке производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви ЕАЭС. В частности, ее реализация позволит снизить себестоимость конечной продукции и затраты на ее производство, а также повысить конкурентоспособность производителей этих видов продукции".

Решение Совета ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.-0-