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Беларусь разработает восемь нормативных документов для общих рынков лекарств и медизделий ЕАЭС

17.05.2017 21:21 — Новости Экономики | БелТА  
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17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь в 2017-2019 годах разработает восемь нормативных документов для общих рынков лекарств и медицинских изделий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)

6 мая в странах ЕАЭС начал действовать единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Сегодня на заседании члены Совета ЕЭК отметили важность создания нормативной базы, обеспечивающей эффективность функционирования рыночных институтов, отсутствие барьеров, препятствий и ограничений при перемещении товаров, безопасность потребителей и качество производства. Коллегии ЕЭК поручено, совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС, разработать и принять в 2017-2019 годах 25 документов, 20 из которых касаются обращения лекарственных средств и 5 - обращения медицинских изделий. Среди них требования к исследованию стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, правила по изучению примесей в лекарственных средствах и установлению требований к ним в спецификациях, правила надлежащей практики выращивания, сбора, хранения лекарственного растительного сырья, правила выдачи разрешений на проведение клинических исследований, руководство по подбору дозы лекарственных препаратов.

"Нормативные акты разработают представители Беларуси, Казахстана и России (8, 5 и 12 документов соответственно). После одобрения проектов рабочими группами они будут размещены для публичного обсуждения на правовом портале ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.-0-

 
 
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"Нормативные акты разработают представители Беларуси, Казахстана и России (8, 5 и 12 документов соответственно). После одобрения проектов рабочими группами они будут...

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