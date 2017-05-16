Госкомимущество примет участие в ассамблее EuroGeographics в Вене

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу примет участие в Генеральной ассамблее EuroGeographics в Вене в октябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Делегация EuroGeographics - ассоциации, объединяющей государственные геодезические и картографические службы стран Европы - во главе с генеральным секретарем и исполнительным директором ассоциации Миком Кори впервые посетила Государственный комитет по имуществу Беларуси. В ходе визита в Минск гости ознакомились с системой Госкомимущества, направлениями и результатами деятельности подчиненных комитету организаций, а также провели презентацию о деятельности EuroGeographics, ее проектах, продуктах и услугах", - рассказали в пресс-службе.

Во время визита делегации обсуждались различные направления сотрудничества. В частности, комитету по имуществу предложили принять участие в Генеральной ассамблее ассоциации, где ведется обмен мнениями и опытом на уровне руководителей национальных кадастровых структур. "Очередная ассамблея EuroGeographics пройдет в октябре этого года в Вене, и Госкомимуществом дано согласие принять участие в ее работе", - отметили в пресс-службе.

Также EuroGeographics были высказаны предложения об организации встреч на уровне представителей кадастровых органов, технических экспертов в области производителей пространственных данных и других сферах. Председатель Госкомимущества Андрей Гаев подчеркнул, что белорусская сторона открыта для различных тем и нужно шаг за шагом двигаться дальше в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Делегация EuroGeographics в течение двух дней посетила Национальное кадастровое агентство, проектный институт "Белгипрозем", в котором наряду с презентацией деятельности института были представлены возможности топографо-геодезического предприятия "Белгеодезия". Гостям были продемонстрированы системы, сервисы и электронные геоинформационные ресурсы, разработанные и сопровождаемые организациями, входящими в систему Госкомимущества, таких как спутниковая система точного позиционирования, публичная кадастровая карта, геопортал земельно-информационной системы Беларуси.

По словам генерального секретаря EuroGeographics, на представителей ассоциации произвела впечатление не только способность в рамках одного государственного органа "управлять широким спектром деятельности (аэрофотосъемка, картография, кадастр и др.)", но и "высокий, который можно сравнить со швейцарским, уровень автоматизации работ" белорусских предприятий. "Создание карт сегодня имеет иную ценность, - сказал Мик Кори. - Важно, что вы делаете с этими картами, так как мир давно не ограничен плоскостью двух измерений".

В EuroGeographics входит свыше 60 организаций из 46 государств, в том числе Беларусь в лице Государственного комитета по имуществу. Основными задачами ассоциации являются развитие и укрепление сотрудничества между государственными геодезическими и картографическими организациями европейских стран, обмен опытом в организации и проведении геодезических и картографических работ в интересах государств - членов EuroGeographics, решение вопросов возврата бюджетных средств, вложенных в геодезические и картографические работы, сохранения авторского и имущественного права на картографические произведения.-0-