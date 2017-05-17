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Совладелец "Луча" предрекает часовому заводу "новую и хорошую жизнь"

17.05.2017 23:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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На территории Минского часового завода «Луч» планируется построить новое здание. Реализация данного проекта упростит работу предприятия. Об этом заявил совладелец «Луча», глава швейцарской компании «Франк Мюллер» Вартан Сирмакес в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Беларусь 1».


Напомним, в 2010 году «Франк Мюллер» купил контрольный пакет акций Минского часового завода. Был подписан инвестдоговор с правительством Беларуси. Компания планировала построить часовую деревню под Минском. Однако данные планы потом были подкорректированы. В ближайшее время Вартан Сирмакес хочет возвести новое здание на территории часового завода в районе парка Челюскинцев.

Что удалось сделать на «Луче» швейцарскому бизнесмену с армянскими корнями за прошедшее время? В 2010 году Сирмакес обещал вдохнуть в Минский часовой завод новую жизнь, напомнила журналист телеканала «Беларусь 1».

— Благодарен господину Лукашенко, что он решил сохранить сектор производства часов в стране, — ответил Сирмакес. — Моя главная цель по инвестдоговору — сохранение 700 рабочих мест. Этому я следую до сих пор. Но для того, чтобы запустить новый проект, мне нужно построить еще одно здание. Я его хочу построить на территории «Луча», потому что это упростит всю работу завода. Сейчас начинаю запуск строительства.

— Какой объем инвестиций уже привлечен в Беларусь?

— Вначале я инвестировал 4 млн долларов. Потом отправил в Беларусь технику для производства часов. С учетом строительства нового здания завода в сумме это будет 13−15 млн долларов вложений с моей стороны.

Вартан Сирмакес напомнил, что «когда приступил к работе с „Лучом“, то было довольно сложное время для предприятия с точки зрения заказов, финансов и других вопросов». «Первое, что я сделал для „Луча“, — модернизировал дизайн. Потом открыл новый магазин в центре Минска вместе с господином Семашко (вице-премьер Беларуси. — Прим. TUT.BY). Сегодня на заводе производятся новые модели „Луча“, а некоторые компоненты уже создаются с помощью швейцарского оборудования. Я думаю, сейчас у завода начинается новая жизнь, хорошая жизнь. Моя настоящая цель — чтобы белорусы были счастливы и гордились „Лучом“, как в советские времена, когда эта марка часов была очень популярной во всем [Советском] Союзе», — заявил Сирмакес.

 
Теги: Минск
 
 
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На территории Минского часового завода "Луч" планируется построить новое здание. Реализация данного проекта упростит работу завода.

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