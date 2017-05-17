«Зумлион-МАЗ» собрал первый белорусско-китайский автокран

«Зумлион-МАЗ» создал в Могилеве первую совместную – белорусско-китайскую – спецмашину.

Уникальный автокран грузоподъемностью 25 тонн собрали на свободных площадях завода «Могилёвтрансмаш», рассказали в совместном предприятии «Зумлион-МАЗ».

Первую совместную спецмашину получили путем крупноузловой сборки: китайское навесное оборудование «посадили» на белорусское шасси. Модель ZMC-25 относится к автокранам среднего тоннажа: поднимает объекты весом до 25 тонн и может использоваться для перемещения практически любых предметов – от контейнеров до негабаритных строительных грузов.

Автокран выделяется на фоне аналогов стрелой овоидного сечения длиной 33 метра, которая обеспечивает оптимальное распределение напряжения. В результате спецмашина обладает большей устойчивостью и надежностью. Кроме того, в автокране используется одно из лучших шасси в СНГ, которое выпускают на Минском автозаводе.

«Сборка первой машины – событие знаменательное. Прежде всего, мы выходим в активную стадию производства белорусско-китайских машин. При этом компания «Зумлион-МАЗ» продолжает работать над новыми моделями, которые появятся в ближайшие месяцы, – подчеркнул директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров. – Есть и еще один немаловажный факт: по сути, в Беларуси впервые создан автокран, в котором используется зарубежная надстройка».

Автокраны модели ZMC-25 планируют выпускать для рынков стран ЕврАзЭС. В частности, они могут найти применение в регионах Беларуси, России и Казахстана. В соотношении цены и качества они практически не имеют аналогов на постсоветском пространстве.

ООО «Зумлион-МАЗ» было зарегистрировано в феврале текущего года в Могилеве, где на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш» развернуто производство спецтехники. Среди основных видов спецтехники – автокраны, автобетононасосы, автомобильные бетоносмесители и коммунальные машины. Большую часть продукции планируется поставлять в другие страны.