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Президент Сербии прилетел на встречу с президентом Беларуси обычным рейсом Lufthansa
18.05.2017 08:55 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Сербии прилетел на встречу с президентом Беларуси обычным рейсом Lufthansa. Поэтому торжественная встреча с хлебом-солью на красной ковровой дорожке прошла не у трапа самолета, а у здания аэропорта, куда Томислава Николича доставили на правительственном Mercedes.
Сегодня, 18 мая, во Дворце Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с президентом Сербии Томиславом Николичем.
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам.
Планируется, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.
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Поэтому торжественная встреча с хлебом-солью на красной ковровой дорожке прошла не у трапа самолета, а у здания аэропорта, куда Николича доставили на...
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