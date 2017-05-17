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Беларусь в 2017-2021 годах намерена привлечь китайские кредиты на $150 млн для реализации двух инвестпроектов

18.05.2017 09:20 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2017-2021 годах намерена привлечь китайские кредиты на $150 млн для реализации двух инвестиционных проектов. Такая информация содержится в постановлении Совета Министров Беларуси №349 от 12 мая 2017 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Совет Министров постановляет привлечь в 2017-2021 годах льготные покупательские кредиты Экспортно-импортного банка Китая сроком на 15 лет для реализации инвестиционных проектов "Организация производства гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики" в сумме $71,8 млн и "Организация производства по изготовлению современных пневмо- и гидроцилиндров, прецизионных хромированных штоков и труб" на $78,9 млн.

Провести переговоры по кредитам с китайской стороной уполномочено Министерство финансов Беларуси. Ведомству дается право вносить в договоренности изменения или дополнения, не имеющие принципиального характера.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Министров постановляет привлечь в 2017-2021 годах льготные покупательские кредиты Экспортно-импортного банка Китая сроком на 15 лет.

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