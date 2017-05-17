Швейцарский инвестор намерен начать строительство нового корпуса Минского часового завода

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская компания "Франк Мюллер" намерена начать строительство нового корпуса Минского часового завода, об этом в эфире программы телеканала "Беларусь 1" заявил глава компании Вартан Сирмакес, сообщает БЕЛТА.

"Моя главная цель по инвестдоговору - сохранение 700 рабочих мест. Этому я следую до сих пор, но для того, чтобы запустить новый проект, мне нужно построить еще одно здание. Я его хочу построить на территории "Луча", потому что это упростит всю работу завода. Сейчас начинаю запуск строительства", - пояснил Вартан Сирмакес.

Говоря о вложенных в Минский часовой завод средствах, глава "Франк Мюллер" пояснил, что уже инвестировал $4 млн, также отправил на белорусское производство технику для производства часов. С учетом строительства нового здания объем инвестиций составит около $13-15 млн. "Сегодня на заводе производятся новые модели "Луча", и некоторые компоненты уже создаются с помощью швейцарского оборудования. Я думаю, сейчас у завода начинается новая жизнь, хорошая жизнь. Моя настоящая цель, чтобы белорусы были счастливы и гордились "Лучом", как в советские времена, когда эта марка часов была очень популярной во всем Союзе", - подчеркнул Вартан Сирмакес.

Решение о строительстве Минского часового завода было принято в 1953 году, с 1955-го начат выпуск продукции (в том числе таких известных советских марок, как "Луч", "Заря" и "Вымпел"). В 1994 году предприятие преобразовано в ОАО. В 2010-м швейцарская компания "Франк Мюллер Интернэшнл Б.В." стала инвестором предприятия, заключив инвестиционный договор с Республикой Беларусь. ОАО "Минский часовой завод" - предприятие частной формы собственности с долей государства в уставном фонде (19,97%). Доля инвестора - 80%. Физическим лицам принадлежит 0,03% акций. Производит более 1,7 тыс. моделей часов как кварцевых, так и механических. Продукция предприятия экспортируется в 14 стран.-0-