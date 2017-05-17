ВВП растет, а реальные доходы пока падают: что ждет правительство?

Национальный статистический комитет Беларуси в среду отчитался о росте ВВП Беларуси за январь-апрель 2017 года: впервые за много месяцев в экономике наблюдается реальный рост, а не рецессия, как это было на протяжении 2016 года и в первые месяцы года текущего.



© Sputnik Илья Питалев ВВП Беларуси за январь-апрель вырос на 0,5%

По данным Белстата, за 4 месяца рост ВВП составил 0,5%. Вырос и объем промышленного производства — на 5,4%, объем сельскохозяйственного производства увеличился на 2,1%.

Для сравнения, по итогам первого квартала этого года прирост ВВП составил только 0,3%, в феврале и январе госстатистика фиксировала продолжающуюся рецессию в экономике.

Рост в экономике пока не приводит к росту зарплат

Вместе с тем, реальные денежные доходы населения продолжают снижаться, правда, уже не такими быстрыми темпами, как в предыдущие месяцы. Так, за три месяца этого года они снизились на 2,2%.

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко уже давно поставил задачу довести к концу 2017 года уровень средней зарплаты по стране до 500 долларов в эквиваленте. При этом даже белорусские чиновники признают, что это будет трудно: если увеличить зарплаты без роста производительности труда, то крайне высок риск вновь раскрутить инфляционно-девальвационную спираль.

Об опасности роста "незаработанных" зарплат предупредил и Всемирный банк в своем последнем обзоре. Эксперты ВБ подчеркнули, что это будет крайне непростая задача для белорусских властей, простое административное ее выполнение, без экономических обоснований, несет в себе высокие риски для стабильности белорусской экономики.

Почему в Беларуси падал ВВП?

Сегодня абсолютно все экономические эксперты подчеркивают, что основным драйвером снижения ВВП стал дефицит российской нефти в первые месяцы 2017 года и такие же недопоставки во втором полугодии минувшего года.



© Sputnik Егор Еремов Минск рассчитывает на сохранение объемов транзита российской нефти

В начале апреля министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил журналистам, что сокращение поставок нефти из РФ не позволило Беларуси выполнить прогноз по ВВП на первый квартал.

Проседание экономики ВВП белорусские эксперты объясняют и тем, что в России только начал возобновляться слабый экономический рост: в первом квартале ВВП РФ вырос всего на 0,5%. Между тем, Россия является для Беларуси не только единственным импортером энергоносителей, но и основным рынком сбыта. Причем речь идет не только о готовой продукции, но и о деталях и комплектующих для многих российских предприятий.

Осложнили рост ВВП Беларуси и проблемы с поставками продовольствия из-за претензий со стороны Россельхознадзора. По этой причине только в апреле были закрыты для поставок в РФ все мясопереребатывающие предприятия Минской области, были проблемы у ряда крупных молочных заводов и предприятий по рыбопереработке.

Всех взвесят и оценят

Еще на совещании 14 марта Александр Лукашенко заявил, что намерен заслушать расширенный отчет правительства об итогах работы экономики за первый квартал этого года. Тогда он заявил, что ждет данных статистики за январь-март, чтобы иметь возможность объективного анализа происходящих в реальном секторе процессов.



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"Мы можем спрогнозировать и посмотреть, как у нас развиваются события. Я откровенно об этом говорю, чтобы не случилось так, что мы где-то покритикуем изрядно правительство, примем какие-то меры по правительству, а на самом деле динамика положительная", — сказал тогда Лукашенко.

Позднее глава государства сделал ряд жестких высказываний в адрес чиновников, которые выражали скепсис относительно достижения масштабного экономического роста в Беларуси в этом году. Лукашенко подчеркнул, что если кто-то не видит для себя и для страны перспектив, то ему следует оставить свой пост. Работать должны только те, у кого "глаза горят", подчеркнул глава государства.

С учетом данных статистики — экономика растет, но доходы населения по-прежнему падают — белорусским экспертам сегодня трудно прогнозировать, какую оценку получит правительство от главы государства по итогам работы в первом квартале.