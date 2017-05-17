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Сербия намерена совместно с Беларусью выходить на рынки третьих стран

18.05.2017 10:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Сербия намерена совместно с Беларусью выходить на рынки третьих стран
Томислав Николич

18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сербия намерена совместно с Беларусью выходить на рынки третьих стран. Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич сегодня в эксклюзивном интервью БЕЛТА и Белтелерадиокомпании во время своего визита в Минск.

"Для нас нет препятствий для выхода на рынок ЕАЭС и рынок Европейского союза. У нас с этими рынками абсолютное равноправное сотрудничество - и с Востоком, и с Западом", - подчеркнул сербский лидер. Он также отметил, что "нет проблем и для выхода туда нашей совместной с Беларусью продукции".

Дипломатические отношения между Беларусью и Югославией, правопреемницей которой с 2006 года является Сербия, установлены в ноябре 1994 года. С 1996 года функционируют посольства Беларуси в Белграде и Сербии - в Минске.

Президент Беларуси четыре раза посещал Сербию - в 1998, 1999, 2009 и 2014 годах. Проведено три визита глав сербского государства в Минск - в 1996, 2013 и 2015 годах.

2 апреля 2017 года в Сербии состоялись очередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий председатель правительства и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич, вступление которого в должность ожидается 31 мая 2017 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Для нас нет препятствий для выхода на рынок ЕАЭС и рынок Европейского союза. У нас с этими рынками абсолютное равноправное сотрудничество - и с Востоком, и с...

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