Минэкономики предлагает формировать бюджет на 2018 год на основе консервативного сценария

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики считает правильным формировать бюджет на 2018 год, исходя из консервативного сценария прогноза социально-экономического развития, сообщил сегодня заместитель министра экономики Александр Червяков на семинаре "Организация бюджетного процесса в Беларуси", который проходит в Палате представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 2018 год предлагается рассматривать три сценария развития: базовый, целевой и консервативный. При разработке консервативного сценария учитываются возможности реализации тех рисков, которые негативно могут сказаться на развитии основных торговых партнеров и значительно ухудшить ценовую конъюнктуру на внешних рынках. Этот сценарий предлагается использоваться для формирования бюджета", - отметил Александр Червяков.

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