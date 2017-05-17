ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доля налоговых доходов в бюджете Беларуси превышает 80%

18.05.2017 10:55 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете превышает 80%, сообщила сегодня заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая на семинаре на тему "Организация бюджетного процесса в Беларуси", который проходит в Палате Представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"В большинстве стран основу доходов бюджета составляют налоговые доходы. Их доля в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%", - отметила Элла Селицкая.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В большинстве стран основу доходов бюджета составляют налоговые доходы. Их доля в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%", - отметила Элла Селицкая.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
На создание в НАН Беларуси инновационных объектов в 2017 году направят Br8,9 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика