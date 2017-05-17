Доля налоговых доходов в бюджете Беларуси превышает 80%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете превышает 80%, сообщила сегодня заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая на семинаре на тему "Организация бюджетного процесса в Беларуси", который проходит в Палате Представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"В большинстве стран основу доходов бюджета составляют налоговые доходы. Их доля в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%", - отметила Элла Селицкая.

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