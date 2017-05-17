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На создание в НАН Беларуси инновационных объектов в 2017 году направят Br8,9 млн

18.05.2017 10:48 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем финансирования в 2017 году проектов по созданию в Национальной академии наук Беларуси пилотных инновационных объектов составит Br8,9 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №362 от 17 мая 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документ определяет объемы финансирования в 2017 году проектов по созданию в НАН Беларуси пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса. Работа ведется в рамках мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров №196 от 11 марта 2016 года, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий программы.

Постановлением предусматривается выделение средств на реконструкцию здания вивария, лабораторных корпусов с галереей на РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского", воспроизводственного комплекса РУП "Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси" (селекционно-племенной участок "Изобелино"), строительство комплекса для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в пос. Самохваловичи Минского района и другие проекты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документ определяет объемы финансирования в 2017 году проектов по созданию в НАН Беларуси пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных...

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