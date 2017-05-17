Проект концепции прогноза социально-экономического развития на 2018 год будет внесен в Совмин до конца мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год будет внесен в Совет Министров до конца мая, сообщил сегодня заместитель министра экономики Александр Червяков на семинаре "Организация бюджетного процесса в Беларуси", который проходит в Палате представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработка прогноза на 2018 год находится в активной стадии. На следующей неделе состоится заседание межведомственной рабочей группы, куда будет внесен проект концепции, он будет рассматриваться. До конца месяца документ будет внесен в правительство", - отметил Александр Червяков.

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