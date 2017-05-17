Минэкономики предлагает формировать бюджет на 2018 год на основе консервативного сценария

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики считает правильным формировать бюджет на 2018 год, исходя из консервативного сценария прогноза социально-экономического развития, сообщил сегодня заместитель министра экономики Александр Червяков на семинаре "Организация бюджетного процесса в Беларуси", который проходит в Палате представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 2018 год предлагается рассматривать три сценария развития: базовый, целевой и консервативный. При разработке консервативного сценария учитываются возможности реализации тех рисков, которые негативно могут сказаться на развитии основных торговых партнеров и значительно ухудшить ценовую конъюнктуру на внешних рынках. Этот сценарий предлагается использовать для формирования бюджета", - отметил Александр Червяков.

Он пояснил, что базовый сценарий предполагает стабилизацию мирового рынка нефти, учитывает договоренности с Россией, а также постепенное увеличение спроса на белорусскую продукцию на экспортных ранках. Целевой сценарий основывается на выходе на основные показатели пятилетней программы, что предполагает реализацию запланированных мер экономической политики, создающих стимулы для ускорения экономического роста.

Александр Червяков подчеркнул, что при формировании бюджета важно не ошибиться со сценарием, так как излишне оптимистичные оценки внешних и внутренних условий повлекут за собой впоследствии необходимость уточнения бюджета, резервирование расходов. "Таким образом, выбор консервативного сценария для бюджетной программы выступает элементом запаса прочности бюджета. Любое улучшение в таком случае пойдет на плюс, на рост доходов. Это лучше, чем потом секвестировать бюджет", - пояснил замминистра.-0-