Проект концепции прогноза социально-экономического развития на 2018 год будет внесен в Совмин до конца мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год будет внесен в Совет Министров до конца мая, сообщил сегодня заместитель министра экономики Александр Червяков на семинаре "Организация бюджетного процесса в Беларуси", который проходит в Палате представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработка прогноза на 2018 год находится в активной стадии. На следующей неделе состоится заседание межведомственной рабочей группы, куда будет внесен проект концепции, он будет рассматриваться. До конца месяца документ будет внесен в правительство", - отметил Александр Червяков.

Он напомнил, что Беларусь является страной с открытой экономикой, внешнеторговый оборот превышает ВВП на 20%. "В этих условиях рост экспорта является определяющим. Чтобы произвести ВВП на 100 рублей, нам необходимо продать на экспорт продукции на 60 рублей и закупить на эту величину промежуточного инвестиционного и потребительского импорта. Поэтому чем больше экспортная выручка, тем больший потенциал для наращивания ВВП", - пояснил замминистра.

Также, по его словам, при формировании прогноза учитывается ряд ограничений, прежде всего, своевременность и полнота погашения внешнего долга, формирование бездефицитного бюджета, недопущение снижения золотовалютных резервов, сбалансированность платежного баланса.-0-