Белорусские депутаты готовятся внести поправки в закон об инвестициях

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовятся внести в Палату представителей законопроект, который содержит изменения и дополнения в действующий закон об инвестициях. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Депутатами и членами комиссии будет внесен в Палату представителей законопроект, который предполагает внесение поправок в закон "Об инвестициях". Он непосредственно направлен на снижение рисков инвестиционной деятельности, благодаря чему инвестиционный процесс в стране активизируется", - заметил Владислав Щепов.

/Будет дополнено/.-0-