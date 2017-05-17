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Белорусские депутаты готовятся внести поправки в закон об инвестициях

18.05.2017 11:20 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовятся внести в Палату представителей законопроект, который содержит изменения и дополнения в действующий закон об инвестициях. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Депутатами и членами комиссии будет внесен в Палату представителей законопроект, который предполагает внесение поправок в закон "Об инвестициях". Он непосредственно направлен на снижение рисков инвестиционной деятельности, благодаря чему инвестиционный процесс в стране активизируется", - заметил Владислав Щепов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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