Доля налоговых доходов в бюджете Беларуси превышает 80%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля налоговых доходов в консолидированном бюджете превышает 80%, сообщила сегодня заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая на семинаре на тему "Организация бюджетного процесса в Беларуси", который проходит в Палате представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"В большинстве стран основу доходов бюджета составляют налоговые доходы. Их доля в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%", - отметила Элла Селицкая. По ее словам, в 2012 году налоговые доходы в бюджете составляли 87,6%, в 2015-2016 годах - 83,6%.

В структуре доходов бюджета основная доля приходится на налог на добавленную стоимость - около 30%. Вторым по величине поступлений доходным источником выступает подоходный налог. На протяжении пяти лет его доля находится на уровне 14%. Доля налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины, сборы) составляет порядка 12%.

Замминистра рассказала, что в связи с ухудшением финансового состояния субъектов хозяйствования, вызванным неблагоприятными внешними факторами, девальвацией белорусского рубля на протяжении нескольких лет уменьшается доля налога на прибыль в общих доходах консолидированного бюджета. "Если в 2012 году налог на прибыль являлся вторым по величине источником с долей 12,4%, то уже в 2014 году его доля составила 9,1%, в 2015-2026 годах - около 8%", - рассказала она.

При этом Элла Селицкая подчеркнула, что партнеры Беларуси по ЕАЭС имеют несколько иную структуру основных доходных источников. Так, в России основными источниками налоговых доходов является налог на добычу полезных ископаемых и налог на доходы физических лиц.-0-