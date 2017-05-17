18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МНС изыскивает резервы для снижения общей ставки НДС. Об этом сообщила сегодня заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, отвечая на вопрос депутата Валерия Воронецкого в ходе семинара "Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы поэтапно пересматриваем ставки налогов, упрощаем, вводим инвестиционные механизмы. Поскольку находимся в Евразийском союзе, должны создать такую налоговую систему, которая бы не была обременительной, а стимулировала развитие предпринимательской деятельности", - заметила Элла Селицкая.

Она обратила внимание, что налог на добавленную стоимость в Беларуси платят не только прибыльные, но и убыточные предприятия, поскольку этот налог является оборотным и платится с выручки. В этом случае не изобретался какой-то особый механизм. "На перспективу (не могу сказать, что мы сделаем это в нынешнем году) мы задумались над тем, каким образом снизить налог на добавленную стоимость для того, чтобы выйти на уровень наших партнеров по Евразийскому союзу, - рассказала замминистра. - Изыскиваем резервы для того, чтобы была благоприятная среда для наших плательщиков по этому налогу".

В Палате представителей Национального собрания сегодня проходит семинар на тему "Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь". Участие в нем помимо депутатов принимают представители Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Комитета госконтроля.-0-