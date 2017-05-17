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Проверка Госстандарта: более 60% импортной электротехники не соответствует требованиям техрегламентов ЕАЭС

18.05.2017 11:57 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% электротехнической продукции импортного производства, представленной на белорусском рынке, не соответствуют обязательным требованиям технических регламентов ЕАЭС. Такие данные на пресс-конференции привел начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Игорь Буссель, передает корреспондент БЕЛТА.

Областными инспекциями Госстандарта в январе-апреле текущего года в рамках надзорных мероприятий было проверено 702 наименования электротехнической продукции на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" и "Электромагнитная совместимость технических средств". "В результате установлено, что более 60%, или 449 наименований импортных изделий не соответствовали обязательным требованиям указанных регламентов", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Областными инспекциями Госстандарта в январе-апреле текущего года в рамках надзорных мероприятий было проверено 702 наименования электротехнической продукции на...

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