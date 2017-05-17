ЕЭК усилит борьбу с контрафактом и фальсификатом в ЕАЭС

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усилит борьбу с контрафактом и фальсификатом на едином рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Совместные меры государств Евразийского экономического союза по противодействию незаконному обороту промышленной продукции были обсуждены на заседании Консультативного комитета по промышленности ЕЭК. Противодействие незаконному обороту промышленной продукции необходимо для формирования в ЕАЭС единого развитого рынка с безопасными и качественными товарами и услугами. Предложения России, представленные на заседании, предусматривают разработку проекта межправительственного соглашения о взаимодействии в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в ЕАЭС. По инициативе Минпромторга России рассмотрен проект решения Евразийского межправительственного совета, содержащий мероприятия, которые окажут активное противодействие контрафакту и фальсификату. Этот вопрос будет дополнительно проработан и после согласования сторонами внесен на рассмотрение органов союза.

Евразийская экономическая комиссия намерена выработать единый механизм учета технологических операций при предоставлении промышленных субсидий. На заседании представителями Беларуси предложены подходы для реализации договоренностей глав государств о порядке признания технологических операций, произведенных в других государствах - членах союза, при предоставлении промышленных субсидий, выделяемых производителю в случае выполнения ряда конкретных технологических операций.

Представители Беларуси и России проинформировали о совместной работе над единым механизмом расчета и подтверждения доли сырья и материалов, используемых производителем в процессе технологических операций при производстве определенного товара. В настоящее время ведется активная работа по согласованию позиций белорусской и российской сторон по этому вопросу. По итогам обсуждения члены комитета отметили необходимость привлечения к работе представителей экспертного сообщества.

Консультативный комитет утвердил перечень структурообразующих предприятий государств ЕАЭС и формат опросного листа для мониторинга по выявлению препятствий, мешающих развитию промышленного сотрудничества в странах евразийской "пятерки". Перечень включает более 3 тыс. производителей союза. "Такой подход позволит выявить болевые точки промышленности наших государств и разработать эффективные решения по их устранению. Это создаст возможности не только повысить устойчивость экономик государств ЕАЭС, но и в полной мере реализовать потенциал промышленного сотрудничества, обеспечив условия для эффективного качественного развития производственных комплексов", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский. В соответствии с основными направлениями промышленного сотрудничества в ЕАЭС комиссия в 2017 году начинает проведение ежегодного мониторинга системообразующих предприятий государств Евразийского экономического союза для выявления барьеров, препятствующих движению промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС и выходу на рынки третьих стран, а также для развития промышленного сотрудничества.-0-