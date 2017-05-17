Повышающие коэффициенты к налогам на недвижимость и землю не будут закладываться в бюджет на 2018 год

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы госуправления рассматривают возможность не учитывать право применения местными советами депутатов повышающих коэффициентов к ставкам налогов на недвижимость и землю при формировании доходной части бюджета на 2018 год, сообщил сегодня заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Право (устанавливать повышающий коэффициент. - Прим. БЕЛТА), скорее всего, останется, но мы не будем учитывать реализацию этого права в доходах бюджета. Если реализует совет депутатов право, получит дополнительные доходы", - пояснил Юрий Селиверстов.

Ранее бизнес-сообщество выступило с предложением отменить право местных советов применять повышающие коэффициенты к ставкам налогов на недвижимость и земельного налога, при этом увеличив поступления в бюджет косвенных налогов.-0-