Белорусские депутаты готовятся внести поправки в закон об инвестициях

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовятся внести в Палату представителей законопроект, который содержит изменения и дополнения в действующий закон об инвестициях. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Депутатами и членами комиссии будет внесен в Палату представителей законопроект, который предполагает поправки в закон "Об инвестициях". Он непосредственно направлен на снижение рисков инвестиционной деятельности, благодаря чему инвестиционный процесс в стране активизируется", - заметил Владислав Щепов.

При этом он обратил внимание, что разработка этого законопроекта и его внесение в парламент - депутатская инициатива.

Владислав Щепов рассказал, что в июне выездное заседание Постоянной комиссии по экономической политике будет проходить на базе Брестского облисполкома и местных предприятий. На этом заседании будут при участии бизнеса обсуждаться два законопроекта. Одним из них как раз станет законопроект с поправками в закон об инвестициях, второй - с поправками в законодательство о приватизации. "После этого мы планируем внести в Палату представителей эти документы для рассмотрения в первом чтении", - проинформировал он.-0-