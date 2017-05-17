Николич после ухода с поста президента может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии

Президент Сербии Томислав Николич по завершении своих президентских полномочий может продолжить курировать сотрудничество Беларуси и Сербии. Об этом он заявил сегодня на встрече с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы с Александром Вучичем (избран президентом Сербии 2 апреля 2017 года , вступит в должность 31 мая 2017 года — Прим. TUT.BY) знакомы 25 лет. Он проводит такую же политику. Так что ничего не изменится в наших отношениях. Мы договорились с ним и с президентом России, председателем КНР, чтобы я взял на себя координацию сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем», — заявил Томислав Николич.

Он отметил, что соответствующая его роль может быть формализована и в отношении Беларуси. «Мы поставили наши отношения на такой высокий уровень, что они уже никогда не смогут ухудшиться», — уверен Томислав Николич.

Президент Сербии поблагодарил за награждение его орденом Дружбы народов и подчеркнул особый характер отношения белорусского лидера к этой стране.

«Вы посещали Сербию во время бомбардировок НАТО. Я тогда был в оппозиции, но я это не забыл и никогда не забуду. Потому что этот жест в вашем лице — на самом деле жест белорусского народа, который, как и сербский, понес самые большие жертвы во Второй мировой войне», — сказал он.

«Я также был в оппозиции, когда присутствовал на вашей инаугурации после президентских выборов (вероятно, речь идет о президентских выборах в Беларуси в 2010 году). И это многие в Сербии не понимали», — отметил Томислав Николич.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что очень ценит позицию Томислава Николича в отношении Беларуси. «Суть этой позиции состоит в том, что Томислав Николич еще до своего избрания президентом не просто приезжал в Беларусь, а открыто, честно и принципиально поддерживал, занимал жесткую позицию по защите интересов белорусского народа, — сказал Лукашенко. — Это — главное. Потому что с президентами мы обязаны сотрудничать. Нравимся мы друг другу — не нравимся, мы должны воспринимать реалии. А просто как человек — до избрания — Томислав Николич был особым в отношении к нашей стране».

Белорусский президент попросил Томислава Николича «далеко не уходить» от отношений между Беларусью и Сербией, держать их в поле зрения, почаще приезжать в Беларусь и подсказывать, на что надо обратить внимание. «Думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы. Я на это очень рассчитываю», — резюмировал руководитель белорусского государства.

17 мая в Беларусь обычным рейсом Lufthansa с двухдневным визитом прилетел президент Сербии Томислав Николич.