18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза экспорт продукции военного назначения, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы за пять лет объем экспорта увеличили ровно в два раза. По прошлому году (экспорт составил. - Прим. БЕЛТА) - около $1 млрд. Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра", - сказал Сергей Гурулев.

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