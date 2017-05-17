18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан намерены расширить сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Об этом сегодня шла речь на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая заседание комиссии, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц отметил, что в первом квартале текущего года организациям, входящим в систему Минсельхозпрода, удалось увеличить экспорт товаров в Таджикистан практически в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранена положительная динамика поставок цельномолочной продукции, сухого молока, мяса, крахмала, муки, экстракта солодового и др. По его словам, сейчас интерес партнеров заключается в организации совместного предприятия по сборке тракторов МТЗ в Таджикистане. Кроме того, таджикская сторона проявляет заинтересованность к сотрудничеству в области семеноводства, в том числе в выращивании семян картофеля, зерновых культур, кукурузы. Леонид Заяц сказал, что Беларусь предложила организовать производство семенного материала с использованием собственных технологий и специалистов в Таджикистане. Еще одна сфера, в которой присутствует интерес к углублению сотрудничества, - племенное животноводство. В 2010, 2011 и 2013 годах в Таджикистан из Беларуси уже осуществлялись поставки племенных животных для развития молочного скотоводства и этот опыт себя положительно зарекомендовал.

Министр сельского хозяйства Таджикистана Иззатулло Саттори констатировал динамичное развитие отношений между двумя странами в сфере сельского хозяйства. Он подтвердил заинтересованность к организации совместного предприятия по сборке тракторов МТЗ в Таджикистане, отметив, что потребность в белорусской сельхозтехнике и другом оборудовании для агропромышленного комплекса (АПК) достаточно высока. Министр убежден, что сторонам необходимо расширить взаимовыгодное сотрудничество не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, транспорте, научно-технической и культурной сферах, в том числе и на межрегиональном уровне.

В заседании межправительственной комиссии приняли участие послы обеих стран, представители госорганов и предприятий. Стороны обсудили пути реализации намеченных планов. Также была затронута тема расширения сотрудничества в подготовке специалистов аграрного профиля. По итогам заседания утвержден план мероприятий по реализации межгосударственной программы экономического сотрудничества в области сельского хозяйства между двумя странами на 2017-2018 годы. Между министерствами подписано новое межведомственное соглашение о сотрудничестве.-0-