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Беларусь и Чехия будут развивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере

18.05.2017 12:51 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чехия договорились развивать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Соответствующие договоренности достигнуты во время 9-го заседания белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Достигнуты договоренности об углублении сотрудничества в ветеринарной и фитосанитарной области, образовании в сфере сельского хозяйства, рассмотрены предложения чешских компаний о строительстве молочных ферм и животноводческих комплексов в Беларуси. Обсуждено также участие Чехии в международной сельскохозяйственной выставке "Белагро-2017", которая пройдет в Минске", - рассказали в ведомстве.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, интенсификацию вовлеченности чешских и белорусских компаний в деятельность смешанной комиссии, участие Беларуси в международной машиностроительной выставке MSV 2017 в октябре в Брно, а также проведение на полях этой конференции бизнес-дня Беларуси.

"Особое внимание уделено сотрудничеству двух стран в энергетической сфере. Подчеркнуто, что в последнее время чешские компании выступают не только поставщиками энергетического оборудования, но и все чаще прямыми инвесторами. Стороны обсудили возможные варианты строительства чешскими компаниями гидроэлектростанции в нашей стране", - отметили в МИД.

Кроме того, на заседании стороны рассмотрели перспективы совместного производства автокомпонентов для нужд белорусских и чешских предприятий.

Мероприятие состоялось 16-17 мая в Праге. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чешскую - заместитель министра промышленности и торговли Йиржи Колиба.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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