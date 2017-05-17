Госстандарт усилит меры по соблюдению импортерами электротехники регламентов ЕАЭС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации усилит меры по соблюдению импортерами электротехнической продукции обязательных технических регламентов ЕАЭС, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Игорь Буссель, передает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы переломить негативную ситуацию, которая сложилась на рынке импортной электротехнической продукции Беларуси, где по итогам проверок комитета выявлены товары, не соответствующие требованиям техрегламентов, Госстандарт подготовил и направил в Совет Министров соответствующие предложения. Эти предложения уже одобрены, сказал он.

Представитель Госстандарта пояснил, что на сайте комитета ведется два реестра - опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению, и аннулированных документов об оценке соответствия. "Мы предложили в реестре опасной продукции предусмотреть отдельный реквизит, который будет содержать фотографию опасной продукции. Такой метод используется в некоторых сопредельных государствах и является удобным для потребителя", - отметил начальник отдела.

Второй момент - не допускать к торгам на Белорусской универсальной товарной бирже производителей и поставщиков продукции, которая включена в упомянутый реестр. Это тоже будет стимулом для импортеров везти товар, соответствующий требованиям регламентов.

Следующее предложение заключается в том, что при неоднократном (два и более раз в течение календарного года) выявлении опасной продукции запрещать ввоз всей продукции данного изготовителя на территорию Беларуси до устранения причин, повлекших данное нарушение, продолжил он.

"Четвертым нашим предложением является более активное освещение в средствах массовой информации сведений о выявленных несоответствиях. Мы считаем, что информационная составляющая - одна из главных в преломлении этой негативной ситуации", - подчеркнул Игорь Буссель.

Как сообщалось, в январе-апреле текущего года Госстандарт проверил 702 наименования импортной электротехнической продукции на соответствие требованиям двух технических регламентов. Были проверены бытовые электрические приборы, газоэлектрическое и светотехническое оборудование. В результате установлено, что более 60%, или 449 наименований импортных изделий не соответствовали обязательным требованиям указанных техрегламентов.-0-