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Белорусские перевозчики получат возможность выйти на рынок Ирана

18.05.2017 13:31 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские перевозчики получат возможность выйти на рынок Ирана, заявил сегодня заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко во время открытия 22-й специализированной выставки БАМАП, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на трудности, которые наблюдались в прошлые годы, белорусские перевозчики нашли средства и возможности обновлять свой подвижной состав, не упускать те рынки, которые завоевали, и искать новые. Буквально на днях пришло приглашение создать смешанную комиссию с Ираном и скорее всего в июне-июле вместе с БАМАП мы поедем осваивать этот рынок", - пояснил он.

Кроме того, Александр Шишко напомнил, что сейчас активизировалось сотрудничество с Китаем. "Совсем недавно было подписано соглашение о развитии грузовых перевозок с КНР. Кроме того, мы уже подготовили проект соглашения о развитии международных перевозок автомобильным транспортом с Китаем, планируем в ближайшее время подписать это соглашение. Нам предстоит много работы", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что Минтранс работает над улучшением условий работы перевозчиков. "Мы подготовили изменения в наше законодательство, чтобы смягчить вопросы, касающиеся ответственности перевозчиков. Также подготовили указ по обновлению подвижного состава машинами Евро-6 и много других нормативных документов, чтобы защитить наш рынок, который мы вместе с БАМАП добросовестно создавали", - заявил он.

В 2017 году Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" исполняется 25 лет. С 18 по 19 мая в Минске проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате - 22-й специализированная выставка БАМАП и конференция "Инновации в международных автомобильных перевозках. Опыт и перспективы".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В 2017 году Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" исполняется 25 лет.

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