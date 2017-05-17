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Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза экспорт продукции военного назначения

18.05.2017 12:47 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза экспорт продукции военного назначения, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы за пять лет объем экспорта увеличили ровно в два раза. По прошлому году (экспорт составил. - Прим. БЕЛТА) - около $1 млрд. Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра", - сказал Сергей Гурулев.

Этот объем достигнут благодаря постоянному расширению рынка. "Уже сейчас взаимодействуем с 52 странами. С 32 странами мы работаем на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества. Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией", - подчеркнул он.

По словам Сергея Гурулева, важно работать с иностранными покупателями комплексно. "Сейчас важно предлагать не части чего-либо, а целые комплексы. Есть ряд стран, где мы эти комплексы предлагаем", - сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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