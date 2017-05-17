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Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017
18.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Интрига, кто же выйдет в финал премии, наконец, разрешилась. Однако, следует отметить, что организаторам пришлось немало потрудиться в изучении результатов народного голосования.
Вывод очевиден. Премия Realt Golden Key 2017 стала единственным мероприятием на рынке недвижимости, которое способно консолидировать отрасль. Это выразилось в колоссальной поддержке компаниями друг друга в голосовании.
Организаторы даже дольше, чем планировали, изучали голоса, делали обзвон участников народного голосования, проводили опросы, дополнили алгоритм проверки голосов и определили финалистов.
Всего было засчитано более 36 000 голосов за участников во всех номинациях!
В некоторых номинациях, учитывая алгоритм проверки голосов, популярность номинации и большое количество участников, в финал решено было включить более, чем по три номинанта.
В номинации «Специалист года. Агент 2017» в финал вышли:
В номинации «Специалист года. Риэлтер 2017» в финал включено 5 участников:
Информацию о всех финалистах можно посмотреть на сайте премии на странице
В большинстве номинаций складывается очень интересная борьба. Теперь сами компании, на этапе профессионального голосования, определят, кто лучший.
Участники профессионального голосования — это руководители всех компаний-номинантов премии, а также руководители компаний, которые могут быть рекомендованы профессиональными сообществами рынка недвижимости.
Результаты профессионального голосования будут собраны организаторами до 31 мая. А в начале июня назначено заседание Экспертного совета премии, на котором будут определены победители премии.
У компаний есть еще время опубликовать премиальные статьи, доработать свои странички, внести новые фотографии, дополнить новые данные. Это очень важно, так как при равных результатах в одной номинации для выбора победителя будет осуществляться голосование Экспертного совета.
А Экспертный совет будет тщательно изучать информацию страничек номинантов.
Торжественное награждение победителей премии пройдет 15 июня 2017 года во Дворце республики.
Это будет музыкальный благотворительный вечер, в котором принимают участие:
Тринадцатилетняя скрипачка Александра Арбузова и юные музыкальные таланты Беларуси — стипендиаты международного благотворительного «Фонда Юрия Розума В СНГ и ЕС»;
Юрий Розум — российский пианист, народный артист России (2001), лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных.
С 2011 г. Юрий Розум является почетным профессором Московского государственного университета культуры и искусств и почетным академиком Международной академии искусств.
Чистый голос — это профессиональный вокальный ансамбль, собирающий полные залы в Беларуси и за рубежом, представляющий необыкновенное жанровое разнообразие, строжайшую выверенность формы и содержания.
Ведущие церемонии — Дмитрий Кохно и Анастасия Лебедева.
Прибыль мероприятия будет направлена на поддержку музыкально одаренных детей Беларуси, в том числе детей с ограниченными возможностями.
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Премия Realt Golden Key 2017 по результатам народного голосования определила финалистов, которые становятся на шаг ближе к желанной победе.
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