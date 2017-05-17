Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017





Интрига, кто же выйдет в финал премии, наконец, разрешилась. Однако, следует отметить, что организаторам пришлось немало потрудиться в изучении результатов народного голосования.

Вывод очевиден. Премия Realt Golden Key 2017 стала единственным мероприятием на рынке недвижимости, которое способно консолидировать отрасль. Это выразилось в колоссальной поддержке компаниями друг друга в голосовании.

Организаторы даже дольше, чем планировали, изучали голоса, делали обзвон участников народного голосования, проводили опросы, дополнили алгоритм проверки голосов и определили финалистов.

Всего было засчитано более 36 000 голосов за участников во всех номинациях!

В некоторых номинациях, учитывая алгоритм проверки голосов, популярность номинации и большое количество участников, в финал решено было включить более, чем по три номинанта.