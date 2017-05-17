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Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

18.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

Интрига, кто же выйдет в финал премии, наконец, разрешилась. Однако, следует отметить, что организаторам пришлось немало потрудиться в изучении результатов народного голосования.

Вывод очевиден. Премия Realt Golden Key 2017 стала единственным мероприятием на рынке недвижимости, которое способно консолидировать отрасль. Это выразилось в колоссальной поддержке компаниями друг друга в голосовании.

Организаторы даже дольше, чем планировали, изучали голоса, делали обзвон участников народного голосования, проводили опросы, дополнили алгоритм проверки голосов и определили финалистов.

Всего было засчитано более 36 000 голосов за участников во всех номинациях!

В некоторых номинациях, учитывая алгоритм проверки голосов, популярность номинации и большое количество участников, в финал решено было включить более, чем по три номинанта.

В номинации «Специалист года. Агент 2017» в финал вышли:

Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

В номинации «Специалист года. Риэлтер 2017» в финал включено 5 участников:

Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

Информацию о всех финалистах можно посмотреть на сайте премии на странице «Номинации».

В большинстве номинаций складывается очень интересная борьба. Теперь сами компании, на этапе профессионального голосования, определят, кто лучший.

Участники профессионального голосования — это руководители всех компаний-номинантов премии, а также руководители компаний, которые могут быть рекомендованы профессиональными сообществами рынка недвижимости.

Результаты профессионального голосования будут собраны организаторами до 31 мая. А в начале июня назначено заседание Экспертного совета премии, на котором будут определены победители премии.

У компаний есть еще время опубликовать премиальные статьи, доработать свои странички, внести новые фотографии, дополнить новые данные. Это очень важно, так как при равных результатах в одной номинации для выбора победителя будет осуществляться голосование Экспертного совета.

А Экспертный совет будет тщательно изучать информацию страничек номинантов.

Торжественное награждение победителей премии пройдет 15 июня 2017 года во Дворце республики.

Это будет музыкальный благотворительный вечер, в котором принимают участие:

Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017
Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

Тринадцатилетняя скрипачка Александра Арбузова и юные музыкальные таланты Беларуси — стипендиаты международного благотворительного «Фонда Юрия Розума В СНГ и ЕС»;

Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

Нина Шацкая — певица, заслуженная артистка России.

Исполняет русские романсы и англоязычные джазовые композиции. Отличительная черта её творчества — необычные трактовки традиционных произведений, синтез разных жанров и что наиболее важно — высочайшая исполнительская культура! 

Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

Юрий Розум — российский пианист, народный артист России (2001), лауреат международных конкурсов, солист Московской Государственной филармонии, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума, академик РАЕН, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано Российской Академии музыки им. Гнесиных.

С 2011 г. Юрий Розум является почетным профессором Московского государственного университета культуры и искусств и почетным академиком Международной академии искусств.

Определены финалисты премии Realt Golden Key 2017

Чистый голос — это профессиональный вокальный ансамбль, собирающий полные залы в Беларуси и за рубежом, представляющий необыкновенное жанровое разнообразие, строжайшую выверенность формы и содержания.

Ведущие церемонии — Дмитрий Кохно и Анастасия Лебедева.

Бронируйте столики на церемонию и станьте свидетелями награждения лучших компаний рынка недвижимости в 2017 году.

Прибыль мероприятия будет направлена на поддержку музыкально одаренных детей Беларуси, в том числе детей с ограниченными возможностями.

 
 
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Премия Realt Golden Key 2017 по результатам народного голосования определила финалистов, которые становятся на шаг ближе к желанной победе.

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