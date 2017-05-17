Правильный фундаментальный анализ в трейдинге

В нашей статье пойдет речь о наболевшем для многих трейдеров рынка Форекс – фундаментальном анализе.

В последние годы к данной теме привлечено повышенное внимание среди единомышленников валютной торговли, появляются новые статьи на сайтах, посвященных методам фундаментального анализа и правильной их реализации на практике. Многие даже пытаются убедить, что это тот самый Грааль, в поисках которого заняты многие игроки.

Но приверженцам классического трейдинга сложно понять такую позицию, поскольку по устоявшимся традициям принято на пике цены актива покупать валюту. Подобный фундаментальный анализ еще работал во времена, описанные в творчестве Теодора Драйзера. Но в те годы опытные маркетмейкеры легко могли обводить вокруг пальца доверчивых биржевых торговцев. Для последних становилось все понятно лишь в тот момент, когда цена при поднятии ставки начинала стремительно уходить вниз. В этот момент истины и приходит понимание того, что заявления фундаменталистов не имеют ничего общего с реальностью.

Остается лишь писать очередную статью, оправдывая свои прошлые ошибки. Получается, что гарантированно заработать на теме Форекса могут лишь подобные «гуру», пишущие статью за статью. Они легко могут предоставить в подтверждение своих слов красивые скриншоты с терминала metatrader 4 , дополненные зелеными и красными свечами.

Эти процессы изучались на протяжении многих лет, поэтому, как только игроки освоят какое-нибудь фундаментальное положение и начинают считать его уже аксиомой, рынок меняет условия игры и приходится изобретать другое «феноменальное» положение. Даже на протяжении одного дня можно заметить, как меняется рынок, но «писари», строчащие статьи по фундаментальному анализу, этого упорно не понимают или только делают вид, что не понимают.

Та же ситуация наблюдается и с экзотическими показателями. Взять, хотя бы «индекс доверия потребителей», который пытаются представить, как нечто особо важное, хотя в реальности получается, что приверженцы фундаментального анализа попросту не представляют, какое влияние он оказывает на котировки валют. Создается впечатление, что аналитики, работающие с экзотическими показателями, также работают на главных телеканалах, формируя прогнозы погоды, не сбывающиеся в половине случаев.

Не стоит воспринимать написанную статью как полное опровержение фундаментального анализа. Конечно же, есть люди, которые при помощи этой методики зарабатывают деньги и делают это даже вполне успешно. Пускай они работают в свое удовольствие. Для качественного фундаментального подхода помимо экономической аналитики нужна еще социальная, политическая и психологическая подготовка. Но кто готов тратить столько сил и средств? Для этого нужен целый штат грамотных и подготовленных сотрудников, а также крупная сумма депозита для оправдания понесенных затрат. Поэтому, если вам на форуме школьники начинают рассказывать про то, как они успешно применяют на практике фундаментальные индикаторы и с их помощью строят графики, лучше потратьте время на прочтение интересной фантастики или выпейте чашечку кофе. Пользы от этого будет однозначно больше.

Используйте только действительно значимые новости, которые предлагает вам экономический календарь. А экзотические показатели лучше оставить для тех, кому они действительно нужны для проведения сложного во всех отношениях аналитического труда.