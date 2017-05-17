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Белорусские перевозчики готовы воспользоваться возможностями экономического пояса Шелкового пути - БАМАП

18.05.2017 14:26 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские перевозчики готовы воспользоваться возможностями экономического пояса Шелкового пути, заявил председатель ассоциации "БАМАП" Николай Боровой во время открытия 22-й специализированной выставки БАМАП, передает корреспондент БЕЛТА.

"Три года назад Китай инициировал возрождение Великого Шелкового пути, предложив соединить единой транснациональной сетью Азию, Европу и Африку. Так появилась концепция "Один пояс и один путь". Эксперты подсчитали, что когда Шелковый путь заработает в полную силу, через Беларусь будет проходить около 10% всех товаров. Следовательно, мы сможем воспользоваться теми возможностями, которые открывает этот проект", - подчеркнул Николай Боровой, отметив, что белорусские перевозчики к этому готовы.

Председатель БАМАП напомнил, что ситуация на рынке международных автоперевозок в 2016 году после резкого спада в 2014-2015 годах стабилизировалась. Объем грузов, перевезенных в международном сообщении (без учета двусторонних перевозок в страны ЕАЭС), за 2016 год вырос на 17%, количество перевозок приросло на 14%. Объем экспорта услуг грузового автомобильного транспорта составил $902,6 млн с ростом на 5,9% к уровню 2015 года.

"Белорусский автотранспорт уверенно конкурирует на международном рынке услуг, делает реальные шаги по превращению в одну из движущих сил экономического и социального развития", - констатировал глава БАМАП.

В 2017 году Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" исполняется 25 лет. С 18 по 19 мая в Минске проходят торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате, - 22-й специализированная выставка БАМАП и конференция "Инновации в международных автомобильных перевозках. Опыт и перспективы".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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