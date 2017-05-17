Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций профинансирует победителей конкурса инновационных проектов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский инновационный фонд объявил о начале отбора инновационных проектов для финансирования за счет средств совместного Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

К участию в конкурсе приглашаются как создаваемые, так и активно растущие компании, имеющие перспективные инновационные разработки, прежде всего в сфере промышленных технологий. Наибольший интерес представляют такие сектора, как приборостроение, микроэлектроника, медицина, фармацевтика, биотехнологии и др.

Компании, разработки и технологии которых окажутся лучшими, смогут получить финансирование проектов на индивидуальных условиях.

В пресс-службе проинформировали, что заявки принимаются до 25 июня включительно. Более подробную информацию о критериях отбора и условиях финансирования проектов можно найти на сайте инновационного фонда.

В декабре 2016 года между Белорусским инновационным фондом и Российской венчурной компанией заключен договор инвестиционного товарищества "Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций" с целью финансирования перспективных разработок в Беларуси и России. Размер фонда составляет 1,4 млрд российских рублей (по состоянию на май - $24,5 млн) с вкладами на паритетных началах: 50% проекта - белорусская сторона, 50% - российская. Общий период деятельности фонда составляет 10 лет, в том числе инвестиционный период сроком на 5 лет. Инвестиционный интерес фонда - компании, имеющие в основе своего продукта или услуги инновационную технологию с потенциалом для продажи на едином рынке России и Беларуси.-0-